Førtiårskrisen er et reellt fenomen, ifølge en studie fra velrennomerte Darthmouth College.

Noen vil ha deg til å tro at livet virkelig begynner når du bikker 40 år. Ifølge denne studien fra Darthmouth College er den vanligste alderen da folk føler seg ulykkelige eller elendige imidlertid 47 år. Det rapporterer KK.

Forskerne har sett på statistikk fra 132 land for å komme frem til en sammenheng mellom hvor vel vi føler oss, og hvor gamle vi er. Fra disse tallene har forskerne kommet frem til at hvert land har en u-formet «lykkekurve», der det laveste punktet for industrialiserte samfunn i snitt er 47,2 år, mens det laveste punktet for u-land i snitt er 42,8 år.

Depresjon, ensomhet og håpløshet

Forskerne har, snarere enn å basere seg på studier med spørsmål om hvor lykkelige deltagerne er på en skala fra en til ti, i stedet brukt indikatorer på depresjon, ensomhet og håpløshet, for å komme frem til sin konklusjon.

– Studien viser at deltakerne i 47-årsalderen har flere negative følelser. Tidligere har vi snakket om 40-årskrisen, da man tar innover seg at man er dødelig og halvveis i livet. Man starter kanskje prosessen med å reflektere over livet, hvor man har vært og hvor man skal.

U-kurven

En del av oss er lykkelige og håpefulle som unge, men vi merker når vi blir eldre, får barn og en karriere å rå over, at livet ikke er like enkelt som vi kanskje trodde. Mye skal på plass i alderen 30 til 50 år. KK melder også at norsk statistikk (kryss-seksjonelle data 2019) viser en økning av livskvaliteten frem til 70-årsalderen.