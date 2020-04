Del saken





Menstruasjon kan være smertefullt for noen kvinner, mens det for andre kan foregå uten symptomer. Hva du spiser under mensen kan være avgjørende.

Matvarer som egg, laks og spinat har høyt innhold av tryptofan, som er en essensiell aminosyre til bruk i hormonproduksjon, og hjelper med å øke serotoninnivåene dine, noe som kan balansere ut humørsvingninger. Det er også viktig å få i seg jern for å kompensere for det man taper ved blødning. Dette skriver fitnessbloggeren Kayla Itsines.

Matvarer som spinat og brokkoli har høyt innhold av jern, og er rike på jern og magnesium. Ettersom laks er rikt på vitamin B12 og Omega-3-fettsyrer og motvirker inflammasjon, kan det hjelpe med å redusere kramper.

Les også: Slik gikk det da jeg fastet et og et halvt døgn

Sjokolade kan også være bra, men som så ofte ellers med slike kostråd, så betyr det noe hvilken sjokolade man velger. For å få i deg en best mulig dose med antioksidanter og magnesium, så er det mørk sjokolade med et høyt kakaoinnhold du bør få i deg, ifølge Kayla Itsines.

Fullkorn er også en ypperlig kilde til magnesium, så vel som vitamin B, som spiller rolle for serotonin-nivåene og vitamin E. I tillegg vil fullkornsprodukter sørge for at du holder på metthetsfølelsen lenger.

Yoghurt kan også være bra, da melkesyrekulturen i produktet kan hjelpe i fordøyelsen.

Bananer har høyt innhold av potassium, vitamin B5 og andre vitaminer, i tillegg til å være rike på fiber, som hjelper i fordøyelsen.

Egg er også rikt på jern, fettoppløsende vitaminer, essensielle fettsyrer og protein. Hardkokte egg kan imidlertid bidra til oppblåsthet, så det bør man være klar over om man har en hang til dette under mensen.

Når det gjelder matvarer å unngå, så skiller ikke dette seg mye fra generelle kostråd. Man bør fremfor alt holde seg unna koffein, salt og prosessert mat.