Terapeuter tror taushet er den beste løsningen. Innrømmelse kan gjøre vondt verre. Men da må man også ta lærdom.

KK belyser problemstillingen gjennom Emilie, typen hennes var på ferie og hun var utro. Emilie ville ikke å si noe for å skåne hans følelser. Hun hadde litt dårlig samvittighet, men følte likevel at forholdet var snart over.

Psykologspesialist og parterapeut om utroskap, Eva Tryti sier at å holde utroskap skjult for å ikke såre partneren er vanlig. Men hun beroliger med at de som har vært utro føler seg nok som dritt og at utroskap er menneskelig.

– Alle kan i prinsippet være utro, selv om de fleste greier å ikke være det. Selv om mange er utro, er det likevel så dramatisk for oss. Vi føler oss sviktet, og er redde for å miste partneren, sier hun.

Det er sjeldent at det er ønsket om sex som ligger bak, mener sexolog og parterapeut Tone Haldorsen.

– Det skal sies at utroskap skjer sjeldent for å være slem mot partneren sin, forteller hun til KK.

Hun forklarer at de aller fleste som er utro, forteller om lange perioder der de ikke føler seg sett, ønsket, hørt, verdsatt eller elsket av partneren sin, og at de har møtt en eller flere som har dekket dette behovet.

– Det er overraskende sjeldent at det er ønsket om sex som ligger bak, men ønsket om å bli verdsatt og begjært, lyttet til og sett. Som parterapeut jobber jeg ikke ut fra at det er en syndebukk og et offer, men at her er det et forhold som ikke har fungert for én eller begge, og hva man kan gjøre for å reparere dette i fellesskap, sier hun.

Ifølge disse tallene, er utroskap mer vanlig blant de med høyere utdannelse, og kvinner flere kvinner enn menn har rapportert at de har vært utro.