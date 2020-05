Del saken





VGs samlivseksperter får spørsmål om Tinder er det rette stedet for å finne kjærligheten. Svaret er tvetydig.

– Ja og nei. Vi tror at Tinder kan føre folk sammen, men skal du bruke den appen på alvor, trenger du utholdenhet og mot, og du må tåle å bli avvist og avvise selv uten å bli hard og utilgjengelig, skriver Catrin Sagen og Sissel Gran.

De snakker om valgfrihetens paradoks: Jo flere vi har å velge mellom, desto vanskeligere kan det bli. Hva med tryggheten? Hva med kvalitet som eventuell forelder?

– Den danske filosofen Søren Kierkegaard snakket om tilværelsen som «absurd». For å skape mening trenger mennesket å handle og velge. Hvis vi ikke gjør det, hevder Kierkegaard, blir livet fort et jag etter å fordrive en stadig mer påtrengende følelse av meningsløshet.

Det er risikabelt å by seg fram. Snillhet og omsorgsfullhet er undervurdert, «selvtillit» er overvurdert.

– Gi den greie karen en sjanse. Snakk om det som er viktig for deg. Vær lydhør. Ikke sitt der kritisk som på et jobbintervju. Kjennes det totalt feil, er det selvsagt ikke noe å gå videre på, men er det noe som klinger i deg, selv om daten ikke er perfekt, avtal nytt møte.

Kvinner lager seg absurde krav, og sveiper forbi alle som ikke passer inn i en idealboks bestående av meningsløse parametre. Statistikk viser at kvinner sveiper forbi 95 prosent av mennene, alle slåss og alfahannene. «Det ligger mange utkonkurrerte damer i Tinders grøftekant.»

– Er det faktisk slik at opplyste kvinner fortsatt søker etter Tarzan, en slags jungelens konge, og at det forestillingsbildet mange har av en bra mann, kan komme i veien for en helt ok kjærlighet?

Reaksjoner

Kjetil Rolness kommenterer på Facebook:

«Kvinnen som offer. Forestillingen er så rotfestet at fakta aldri kommer i veien for nye bekreftelser. Og selv når fakta er uomgjengelige, er det bare å snu de på hodet, så blir kvinnen igjen det svake, utsatte og rammede kjønn:

95 prosent av mennene på Tinder velges bort av kvinnene. Dette vet VG samlivseksperter. De gjør et poeng av det, og de reflekterer godt om det. Likevel greier de å gjøre kvinnene til taperne i konkurransen om en livspartner. Og denne fullstendig forskrudde «sannhete» ligger i dagevis på forsiden av Norges største nettavis. Hva forteller dette?»

Noen av kommentarene er også morsomme:

– Tanken er vel da at det er synd på alle damer som ikke får en av de 5 prosentene som har mest alfahannutstråling. Og løsningen er opplagt å gå bort fra monogame forhold og innføre harem. Det innebærer jo en mer rettferdig fordeling av den knappe alfahann-ressursen.

– Slått meg kor lite interessert feministar og kjønnsforskarar er i slike arenaer som gir kraftfulle virtuelle avtrykk av masseatferd. Og dette er nærverande for millionar av enkeltmenneske. I staden er det altså Amtmandens døtre som er paradigmet for den akademiske feminismen.

– Jeg avventer med spenning den nye feministfløyen som går under parolen «slutt å behandles oss som unger. Å være kvinne er ikke en ny form for barndom».

Den beste kommentaren er kanskje følgende:

– Who cares?