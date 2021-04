Del saken





Tradisjonen har vært at mannen er eldre, men den ser ut til å snu. Mannen hadde penger og makt, men i dag har også kvinner det.

– Vi ser en økning i antall parforhold hvor kvinnen er betydelig eldre enn mannen. Det kan være utfordrende, og mange kvinner opplever at de må forsvare valget om å bli sammen med en mye yngre mann, sier Frode Thuen til KK. Han er professor i psykologi, forsker og forfatter.

SSB melder om en økning i ekteskap der kvinnen er mer enn fire år eldre enn mannen. I dag er kvinnen eldre enn mannen i rundt ett av fem ekteskap som blir inngått.

– Det er sjeldent et samtaleemne hvis mannen er 10 år eldre enn kvinnen, men blir fort et tema hvis det er omvendt. Mange opplever at det blir sett på som litt rart, sier Thuen.

I Hollywood er det vanlig at kvinner med høy status velger seg i større grad yngre menn.

– I takt med at kvinner får høyere stillinger, høyere lønn og et ønske om å etablere seg senere, ser man flere relasjoner der dette er snudd på hodet, og kvinnen er den eldste i relasjonen, sier Ingrid Blessom. Hun er psykolog og sexolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi.

Blessom sier at mange må rettferdiggjøre valget overfor andre. Som eksempel trekker hun frem den franske presidenten Macron, han er 39 år gammel, og hans kone er 64 år. De har vært sammen siden 1993. Blessom sier også når kvinnen er eldst så har hun god økonomi og bolig. Det fører til at mannen tar mer del i husarbeid og barnepass.

– Menn i relasjoner med en eldre kvinne opplever ofte å bli intellektuelt stimulert, samtidig som de ofte opplever empati og dyp innlevelse fra sin partner – egenskaper mange menn etterspør, sier Ingrid Blessom.

Hun forteller videre at modne kvinner er på høyden i aktiviteter på soverommet, og menn er det i ung alder. Slik at en utholdende ung mann gir henne mer bak gardinen enn en mann på hennes egen alder.

Men det finnes også baksider, modne kvinner ønsker barn. Mens en ung mann har ikke dårlig tid.

– Hvis det er snakk om et år eller to, har det ingen betydning. Men hvis aldersforskjellen er stor, kan det fort bli krevende å leve sammen. De kan være på ulike stadier i livet, vokser gjerne i ulike retninger og har vansker med å utvikle seg synkront, forteller professor Frode Thuen.