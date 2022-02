Del saken

Før livet tar slutt påvirker drømmene, om en er gammel eller syk og føler at slutten er nær.

Drømmene kan være livaktige, som om de skulle ha vært virkelighet. Men de trenger heller ikke å komme i søvne. En har møtt igjen mor, selv om hun gikk bort for mange år siden. Eller en god venn som falt fra altfor tidlig, en tapt kjærlighet, eller andre ting som har hatt betydning i livet, skriver Forskning.

Drømmene er ofte positive og meningsfylte. De kan være om kjærlighet, en avslutning, forsoning eller tilgivelse. Disse drømmene har vært kjent i alle tider. Men nå har dødsdrømmene gjort sin entre i vitenskapens verden.

– Som mange leger hadde jeg aldri tenkt på at døden kunne være noe mer enn en fiende som skal bekjempes, skriver Kerr i boka «Death is but a dream».

En av Kerrs første pasienter var 72 år gamle Mary. Han var tilstede mens familien var på besøk, brått begynte Mary å vugge en usynlig baby i armene, skriver han i boken, og sier at ingen forsto, inntil hennes søster fortalte om en dødfødt barn i ung alder. Kerr ble nysgjerrig og begynte å undersøke. Kollegier kunne fortelle om det samme, men han fant lite i bøker. Det lille han fant var de som ville ha det tilpasset, der parapsykologene mente at drømmene var bevis for spøkelser eller et liv etter døden. Eller freudianere som hevdet det var et uttrykk for undertrykte lengsler og teologene som så Guds eksistens.

Kerr spør om hva disse drømmene egentlig skyldes, kan de være en menneskelig evne til å hjelpe seg selv på slutten av livet.

Forskning.no kunne ikke finne noen norske forskere som studerer dette.