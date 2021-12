Del saken

At kvinnen vil bryte ut kommer ofte som en overraskelse for mange menn. Men det er en årsak.

– En gjenganger er at de ikke har tilstrekkelig med følelsesmessig kontakt, sier Dimitrij Kielland Samoilow til Nettavisen.

Han er spesialist i klinisk psykologi og parterapeut ved Psykologvirke i Oslo, og sier at en følelsesmessig kontakt gir en opplevelse av nærhet, tilhørighet og trygghet. Det er en følelse mange mister med årene. Da blir mer krevende, frustrasjoner og forskjellene mellom dem blir tydeligere og tyngre.

– Når det er dette som ligger til grunn, så er sånn at det oftest er kvinnen som går til slutt, forteller han, og sier at det er savnet driver dem:

– Det er ofte hun som har savnet dette, som har forsøkt å finne det på ulike måter og så endt opp med å gi opp.

Psykolog og professor Frode Thuen har studert årsakene til samlivsbrudd og funnet ut at i to av tre tilfeller er kvinnen som vil bryte forholdet, og at menn blir overrasket over dette.