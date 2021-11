Del saken





En studie fra USA viser at de som slutter å røyke før de blir 45 år har lav risiko for å dø av lungekreft eller andre kreftformer.

– Men, de som sluttet å røyke før de ble 35 år gamle, fjernet risikoen for å dø av kreft, opplyser forsker ved American Cancer Society, Blake Thompson til UPI.

Nettavisen skriver at egentlig skal man ikke begynne å røyke, og de som likevel gjør det bør slutte så tidlig som mulig. Studien omfattet 400.000 personene. Der ble det avdekket at røykere døde av kreft tre ganger så ofte som de som ikke røyker.

Les også: Mange influensere deler bilder av snus og røyk, Kreftforeningen roper på myndighetene

Thompson sier at 45 år ikke er et magisk tall, og legger til at de som slutter å røyke i 50-årene eller i 60-årene, minsker også risikoen for å dø av kreft.

– Er du en røyker i 30-årene vil forhåpentligvis disse funnene være av din interesse, sier Thompson.

Hvis en stumper røyken før man fyller 35, er det ingen ekstra risiko for å dø av kreft overhodet. Slutter man før en fyller 45, øker risikoen noe, men ikke mye.

– Å slutte tidlig er veldig bra, er Thompson tips.