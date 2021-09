Del saken





Sopp er skogens matfat, de spretter opp og er klare til å plukkes. Noen smaker himmelsk, andre kan føre til forgiftning og i verste fall død.

I Norge vokser det 3.000 storsopper. Blant de er det rundt 75 arter som kan spise, og omtrent 100 som er giftige. Ti er svært giftige.

For nybegynnere anbefales det å lære seg et par stykker og bare plukke de. De letteste er kantarell, piggsopp og steinsopp. Uansett, når en plukker sopp. Bruk nesen. Lukter den vondt, så er den også vond. Smaker soppen vondt, skal den ikke spises, og da særlig om den brenner på tungen. En kan også føle seg litt dårlig siden sopp kan være tung å fordøye, eller at man innbiller seg at soppen kan ha vært giftig.

Men om en spiser en giftig sopp, så kan symptomene være brekninger, magesmerter og diaré. Det kan være et tegn på en ufarlig forgiftning. Men om det tar flere timer eller dager før symptomene oppstår, kan dette være et tegn på alvorlig forgiftning.

Uansett kontakt Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet, de har døgnåpen telefon: 22 59 13 00

Dødsfall forekommer sjelden, det samme gjelder forgiftninger som blir så alvorlige at man må få transplantert nyrer eller lever.

Soppen må være av god kvalitet, de skal ikke spises rå og de ulike soppene skal tilberedes forskjellige.

