Det visste ikke Oslo kommune, men nå må ta ned skiltet på en tidligere nudiststrand.

– Det finnes ingen lov i Norge som uttrykkelig forbyr å være naken på offentlig sted, sier Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet til NRK. Men det er likevel ikke fritt frem å kaste klærne. Da kommer det andre lover inn, slik som sjenanse for andre eller uanstendig oppførsel.

Nå må skiltet fjernes på Strandskogen i Nordre Follo utenfor Oslo.

– Det er ulovlig og feil å nekte folk å kle av seg og si at det er forbudt. Så skiltet må fjernes, sier kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo, Richard Kongsteien. De ble gjort oppmerksom på skiltet i slutten av juni, og det er usikkert når det ble satt opp.

– Dette er et område som historisk har hatt en del aktivitet som er til stor sjenanse for naboer og andre badegjester, sier Kongsteien.

Strandskogen har vært en naturiststrand, men for ti år siden krevde naboene at området ble omregulert til vanlig strand. Årsaken var at «ville sex-orgier» fant sted i strandkanten.

Jan Dalchow var mannen som rapporterte om skiltet, han sier til NRK at han trives best på stranden uten klær.

– Jeg synes det er litt kårny å ta på seg klær når man skal ut og bade. Det er nesten som å sette en bøtte på hodet når du skal ut å kjøre bil, sier han.

Dalchow er filmskaper og har laget filmen «Naken» for NRK. Han sier at å kriminalisere kropp bare for å være kropp, ikke hører hjemme i Norge i dag.

– Vi må komme over det at nakenhet i seg selv er krenkende.