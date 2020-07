Del saken





Er du på Tinder, men får aldri napp? Da er du ikke alene. Forskning viser at et fåtall menn stikker av med alle damene, mens de fleste får null sveip.

En studie av 3600 Tinder-brukere viste at menn høyresveiper (altså «liker») på 61,9 prosent av damene på Tinder, mens damene bare høyresveiper 4,5 prosent av mennene. Det er Nettavisen som vier en lang artikkel til temaet.

– Vi ser tydelig på Tinder-tallene at det bare er noen få menn som blir valgt. Nylig delte jeg forskning hvor rådet var følgende: Hvis du ikke tilhører de fineste fem prosentene av menn, så ikke bruk tiden din på Tinder. Du kaster bort tiden din, for du blir aldri valgt, sa atferdsbiolog Jens Andreas Huseby på podkasten Kjærlighetspodden.

Evolusjonspsykolog Grøntvedt er skeptisk til å si at Tinder fungerer godt for noen som helst.

– Hvis målet er å inngå mange kortvarige, men seksuelle forhold, så er det ikke veldig mange som «lykkes» med det på Tinder. I vår undersøkelse, som vi publiserte i 2019 med et utvalg på 269 studenter, fant vi at rundt 20 prosent av brukerne hadde opplevd one-night-stands etter å ha brukt Tinder. De aller fleste av dem igjen hadde bare opplevd dette én gang, evolusjonspsykolog Trond Viggo Grøntvedt ved NTNU.

Årsaken til at noen få menn stikker av med alle damene på Tinder, er at det er et typisk sted for korttidsforhold. Og da ser de etter de kjekkeste og barskeste mennene. De som ikke nødvendigvis er pålitelige langtidspartnere, men har andre kvaliteter kvinnene vil ha.

Er du altså en traust type med utseende på middels, anbefaler ekspertene deg å finne andre kanaler for å finnen en kvinne enn Tinder.’

Men er du en kjekkas derimot, er det helt topp.