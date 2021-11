Del saken

Har du lidenskap for trening og fysisk aktivitet, men får ikke med deg din utkårede?

Her får du noen argumenter som kanskje kan overtale kjæresten din til å trene med deg.

Nettstedet Psychologytoday.com har samlet en del forskning og artikler som alle tar for seg den helsemessige fordelen med at par trener sammen. Ikke bare kommer man i god form sammen, men det å trene sammen med sin partner har også mange mentale fordeler.

Forskningen viser trening med sin partner der man utfører fysisk anstrengende øvelser sammen kan bidra til at de føler seg mer tilfreds med samlivet. Det å jobbe sammen kan også forberede deres resultat. Det er ofte lettere å fullføre øvelser når du har støtte.

Å trene sammen øker produktiviteten

Parene som ble undersøkt har også rapportert tilbake at de føler at deres emosjonelle bånd er styrket også. Å trene sammen kan fornye forelskelsesfølelsen. Når man trener sammen med kjæresten ønsker man helst å vise frem sine gode sider. Slik man gjorde helt i starten av forholdet da dere var mest opptatt av å vise hvor attraktive dere kunne være for hverandre. Hvem er det som ikke ønsker å se partneren sin yte sitt aller beste og pumpe kroppen med adrenalin? Trening er en veldig fin måte å koble seg til den andre på.

Jeg har vært så heldig og fått med min partner til å tegne et abonnement på treningsstudio for å trene sammen med meg. Trening og fysisk aktivitet generelt har vært en stor hobby for meg i alle år. Det å trene med kjæresten min ansvarliggjør meg på en helt annen måte enn hvis jeg skulle trent alene. Selvsagt gir jeg mitt aller beste også når jeg er alene, men nå er jeg opptatt av å yte forbi mitt aller beste for å ikke virke svak eller lat overfor han.

Jeg presser meg til et nivå jeg ikke trodde var mulig hver eneste gang, og det samme ser jeg at han gjør. Jeg tror ikke det handler om å konkurrere med hverandre, men å imponere hverandre. Å se han jobbe hardt og intenst med vektene minner meg på det jeg falt for. Pågangsmot og styrke! Det er noe ekstremt tiltrekkende med en mann som løfter vekter så blodårene tvinges ut av huden og svetten renner ned.

Er du fortsatt ikke overbevist?

Deltagere i denne undersøkelsen kunne rapportere at de ble mer tiltrukket av kjæresten sin. Over halvparten av de spurte mente at trening med partneren reduserte stress og var bra for kvalitetstiden sammen. Ved fysisk anstrengelse frigjøres disse tre hormonene, dopamin, testosteron og endorfiner, som alle bidrar til velvære og økt sexlyst. Trening utløser de samme symptomene som forelskelse, kortpustet, svette hender, rask puls. Vi vil vel alle oppleve den intense forelskelsen igjen med samme person?

Man «bonder» med partneren sin på dypere nivå når man for eksempel løfter vekter likt, eller gjør de samme øvelsene. Dette kan skape følelsen av å være «samstemte» og i balanse med den andre.

Har du funnet noen argumenter i denne artikkelen som du kan bruke for å få kjæresten ut av sofaen?