I denne VG-saken (bak betalingsmur) er det ganske mye stoff om angivelige problemer unge menn har. VG har snakket med (for) mange såkalte eksperter på området. Man lurer egentlig på om de overdriver problemet. For i seksjonen som dreier seg om ereksjonsproblemer viser det seg at bare to prosent av menn i alderen 18-29 oppgir slike problemer. Det er professor Bente Træen ved Psykologisk institutt som sier det.

Men så er det da mange andre ting VG og ekspertene kan problematisere, slik som pornobruk og realityserier. Unge menn kan visstnok få et urealistisk bilde av hva sex er og hva kvinner krever. Dermed får de prestasjonsangst.

– I dag er seksualitet enten noe som er veldig privat, eller noe som er veldig tabloidisert og ikke har rot i virkeligheten. Ulike avisartikler og TV-program har plutselig blitt en viktig normsender. Disse etterlater ofte et inntrykk om forventninger, noe som kan skape større press, sier en av de ekspertene som er intervjuet.

Jo, det er nok mulig.

Folk lar seg lure/skremme

Det kanskje mest interessante med artikkelen tross alt (for det er mange selvfølgeligheter der) er hvor mange som faktisk betaler når de får tilsendt en svindel-e-post, hvor avsenderen hevder å ha filmet mottageren gjennom webkameraet mens vedkommende så på porno. Mange har nok mottatt slike.

VG refererer en fra norsk senter for Norsk senter for informasjonssikring som viste at hver syvede person betalte. Og det var spesielt personer i aldersgruppen 18–29 år som betalte.

– Jeg fikk selv denne e-posten, men var fullt klar over at dette var svindel, siden jeg visste at jeg ikke hadde sett på porno. Men at så mange faktisk betalte, sier noe om hvor skambelagt dette er, sier Træen.

Med «dette» mente Træen porno.

Men VG kan ellers trøste med at «De fleste kvinner ønsker seg en vanlig mann og vanlige seksuelle aktiviteter, ikke en «seksuell supermann»»

Så da kan alle menn puste lettet ut og har fått valuta for VG+ pengene sine.