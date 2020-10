Del saken





Plussakene skal lokke til å betale. Og avhengig av hvor lenge noe ligger på forsiden, kan man anta hvor mange klikk den får. Og på denne saken har nok Nettavisen gjort noe riktig.

Bildet viser en naken mann bakfra, og han har muligens en litt spesiell kroppsform. Leserne lurer nok hva som skjuler seg. Hva er spesielt med denne mannen? Det underbygges med tittelen:

– Familien og kjæresten min har vært litt skeptiske, men de godtar meg som jeg er

Åpner man saken ser man at det er Alexander Gjørøy (23) som sier dette. Og hva er så hemmeligheten hans?

Jo, det eneste «spesielle» med ham er at han liker å gå naken. Han er altså en naturist.

Og kler av seg – hjemme.

«Deretter tar han ofte fram telefonen sin og knipser noen bilder av seg selv i bare trusa,» skriver Nettavisen.

– Jeg liker å dele bilder av kroppen min i sosiale medier, fordi det har gitt meg mye positive tilbakemeldinger – og ikke minst styrket selvtilliten min. På denne måten viser jeg at du kan være fornøyd med kroppen din som gutt selv om du ikke trener åtte ganger i uka. Jeg beholder som regel undertøyet på hjemme, av hygieniske årsaker, men når jeg er på stranda for eksempel foretrekker jeg å droppe badetøy, forklarer Gjørøy.

– en livsstil

På Wikipedia står følgende om naturisme (tidligere nudisme):

«Naturisme (tidligere nudisme) er en ikke-seksuell nakenkultur/livsstil hvor man praktiserer felles nakenhet (sosial nakenhet) for begge kjønn sammen. Nakenheten praktiseres først og fremst når dette er naturlig ut fra klimatiske og fysiske forhold og styres i mindre grad av kulturelle regler for bekledning slik det er vanlig i samfunnet for øvrig. Naturismebegrepet brukes delvis om en kultur som fikk et gjennombrudd i Tyskland på starten av det nittenende århundre, men også delvis som en generell betegnelse på ikke-seksuell felles nakenhet med begge kjønn. Eksempler på det siste er offentlige badstuer/varme bad i Finland, Nederland, Flandern, Tyskland, Østerrike, Syd-Tyrol, Nordøst-Italia, Slovenia, Kroatia, fransktalende del av Sveits og Japan hvor begge kjønn er nakne sammen. I de baltiske stater har man også en sterk badstukultur med begge kjønn, men begrenset til lukkede grupper som for eksempel familie og venner.

Man snakker også gjerne om rekreasjonsnaturister og etiske/ideologiske naturister. De første er nakne sammen når det er praktisk og behagelig uten noen dypere ideologi bak, mens for den siste gruppen er naturisme en del av et bredere livssyn.»