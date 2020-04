Del saken





På grunn av coronaviruset har det vært usikkert om det ble noen ny sesong av «Farmen kjendis» i år.

Nå melder TV2 at innspillingen går som normalt, men med nye coronatiltak, skriver VG.

– Strix, som produserer «Farmen kjendis» og «Sommerhytta» for TV 2, har de siste ukene arbeidet hardt med å utrede hvordan produksjonen av «Farmen Kjendis» og Sommerhytta kan gjennomføres under de restriksjonene som nå foreligger som følge av Covid-19 pandemien. Og vi har nå konkludert med at disse produksjonene er mulig å gjennomføre innenfor de smittevernsrestriksjonene som gjelder, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Deltagerne blir pålagt 14 dagers hjemmekarantene i forkant av innspillingen, slik at de kan omgås normalt inne på gården.

Jørgen Hermansen er daglig leder i produksjonsselskapet Strix. Han understreker at de tar smittevern på alvor, men samtidig gleder han seg på vegne av de ansatte.

– Vi er svært glade for at vi unngår permitteringer og kan få folk på jobb. Det er viktig for oss å være gode gjester i Kragerø, og vi har et godt og tett samarbeid med Kragerø kommune og det lokale næringslivet.

Dette blir femte sesong av «Farmen kjendis». Fjorårets utgave ble vunnet av Erik Alfred Tesaker (40).