En kan forbrenne 100 kalorier under trening, men kroppen mister bare rundt 70. For de som sliter med fedme kan kroppen bruke 100 kalorier, men bare miste 50.

Både forskere og folk flest har inntil nylig trodd energiregnskapet i kroppen er et relativt innlysende regnestykke:

Energiforbruk = fast forbruk til grunnleggende kroppsfunksjoner + energi til fysisk aktivitet

Altså hvis en forbrenner 100 ekstra kalorier på trening, så blir energiforbruket 100 kalorier høyere. Men det er ikke slik, skriver Forskning.

Dr. Herman Pontzer har forsket på kaloriforbruk, og skrevet en bok om emnet

Inaktive personer ser ut til å totalt forbrenne omtrent like mange kalorier som aktive folk. Dette har man også registrert at tradisjonelle jeger- og sankerfolk har omtrent samme energiforbruk som mennesker med vestlig livsstil. Det til tross for at de beveger seg mye mer. Det samme gjelder barn i regnskogen og vestlige barn.

Pontzer fant at kroppen kompensere for kaloriene som brukes til aktivitet. Øker aktiviteten synker forbrenningen. Det er individuelle forskjeller, men det er uavhengig av kjønn og alder. De eneste som skilte var vekten, de overvektige kompenserte mest. De kan trene mye, men likevel ikke gå ned i vekt.