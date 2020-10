Del saken





Nylige studier viser en sammenheng mellom lavt nivå av D-vitaminer og alvorlig covid-19-sykdom.

Men om det betyr at vi må ta tilskudd av D-vitamin, der er fagfolk uenige, skriver VG . Vi får D-vitamin gjennom mat og sollys. I kostholdet får vi det fra fet fisk, smør og margarin, og tran.

Vi trenger rundt 10 mikrogram D-vitaminer daglig. For personer over 75 år bør dosen være 20 mikrogram. D-vitaminer beskytter mot luftveisinfeksjoner. Vitaminet har også en forebyggende og beskyttende virkning på hele gruppen.

Nå undersøkes det om det kan være en sammenheng mellom nivået av D-vitaminer og alvorlighetsgrad av covid-19. Noen studier peker på at det kan utgjøre forskjellen mellom en mild og en livstruende respons.

En studie har kommet frem til at de landene som har opplevd størst antall personer med alvorlig sykdom og død, hadde også de laveste nivåene av vitamin D. En annen studie viser at vitamin D reduserer risikoen for infeksjoner og at tilskudd derfor bør vurderes mot covid-19. En observasjon fra USA viste at av de 20 svært syke coronapasienter, så hadde 13 svært lavt innhold av D-vitaminer, og blant de under 75 år, var det samtlige.

Forskere ved Northwestern University i Illinois, sammenliknet dødstallene for covid-19 med statistikk over D-vitaminmangel i ulike land, og konkluderer med at dødeligheten øker med mangel.

Men flere norske eksperter er kritiske, Magritt Brustad, professor i ernæringsepidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Hun har også vært med på å skrive en rapport om vitamin D i Norge. Hun mener at det er ikke nødvendig med store mengder D-vitamin. Man må bare unngå at en får for lite.

Brustad er også kritisk til slike studier, hun mener at de er metodisk svake og trekker slutninger uten belegg.

– Forskning på D-vitaminets betydning for immunsystemet er et spennende felt, men etter min mening finnes det ikke vitenskapelige holdepunkter for at tilskudd av D-vitamin virker preventivt på corona, sier hun.