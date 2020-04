Del saken





Nærmere fire år etter David Bowies død har Parlophone Records denne uka annonsert at David Bowie “Changesnowbowie” er tilgjengelig. Det er et tidligere uutgitt album med ni spor.

“Changesnowbowie” er tilgjengelig tidlig for fans via strømmetjenester 17. april, for å feire den opprinnelige datoen til Record Store Day 2020, hvilket skulle inkludere LPen og CDen som nå begge har blitt utsatt til 20. juni, melder Warner Music.

Plateselskapet melder at albumet er innspilt for radio og kringkastet av BBC på Davids 50-års dag 8. januar 1997.

Musikk og bursdagsmeldinger

Kringkastingen inneholder et intervju med David Bowie av Mary Anne Hobbs ispedd med spesielt innspilte bursdagsmeldinger og spørsmål fra kjente navn som Scott Walker, Damon Albarn, Bono, Robert Smith og mange flere.

Innspillingen er for det meste akustisk, og ifølge Warner Music nedstrippet med noen av David Bowies favoritter blant hans egne komposisjoner, og ble produsert av Bowie selv, Reeves Gabrels og Mark Plati, melder Warner Music.

“Changesnowbowie” vil bli gitt ut i begrenset opplag som LP og CD for Record Store Day 20. juni 2020.

På forsiden av albumet ser man et slående svart/hvitt portrett av Bowie av den anerkjente fotografen Albert Watson, tatt i New York i 1996, heter det fra Warner Music (bildet).

Fakta David Bowie:

David Bowie var en britisk sanger, musiker og skuespiller. Han var født 8. januar 1947 i London og døde 10. januar 2016 i New York City.

Han singledebuterte som soloartist i 1966, fikk sin første hit i 1969 med singlen Space Oddity.

Bowie fikk sitt store gjennombrudd i 1972 da han framsto som den androgyne glamrockeren Ziggy Stardust og hadde et sceneshow som var preget av outrerte kostymer.

Bowies karriere har vært preget av brå forandringer. Med utpreget sans for teatralske effekter har han framstilt forskjellige typer og skapt myter om sin egen person.

Også musikalsk har han arbeidet med ulike stilarter innen pop og rock, og han har vist stor evne til å fange opp nye trender og gi dem sitt eget uttrykk.

David Bowie- Changesnowbowie sporene:

The Man Who Sold The World

Aladdin Sane

White Light / White Heat

Shopping For Girls

Lady Stardust

The Supermen

Repetition

Andy Warhol

Quicksand