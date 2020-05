Del saken





Pønkrockeren, new waweren og postpønkeren ble 71 år gammel. Han begynte i Stranglers allerede i 1975 og spilte i bandet i hele 45 år. Helt til hans siste dag.

Greenfield ble født i Brighton i Storbritannia i 1949

Debutalbumet til The Strangler kom i 1977 og fikk det «norske» navnet Rattus Norvegicus, som er det latinske navnet på brunrotten. Han sang og skrev tekster, men er mest kjent for å spille på keyboard, og ble tidlig sammenliknet med Ray Manzarek fra The Doors. Men bassisten i The Stranglers, Jean-Jacques Burnel har uttalt at Greenfield ikke hadde hørt om The Doors på den tiden. Men senere har Greenfield uttalt at han kjente til «Riders on the storm» og «Light My Fire». Men at han også var inspirert av Jon Lord fra Deep Purple og Rick Wakeman fra Yes, skriver BBC.

Greenfield skrev The Stranglers største hit Golden Brown, en sang om heroin. Den endte på andreplass på hitlisten.

The Stranglers bassspiller Jean-Jacques uttaler til pressen etter bortgangen.

– Greenfield var et musikalsk geni. Min beste venn og min kollegia for 45 år har falt for den store pandemien i 2020.