Tinder og Bumble er blant appene som etterforskes for å la mindreårige og sexforbrytere slippe til på plattformene.

Amerikanske politikere medvirker i granskingen av populære datingtjenester som Tinder og Bumble for angivelig å ha tillatt mindreårige og sexforbrytere å bruke tjenestene sine.

Bumble, Grindr, The Meet Group og Match Group, som eier så populære tjenester som Tinder, Match.com og OkCupid, er de nåværende målene for etterforskningen fra underkomiteen U.S. House Oversight and Reform for økonomi- og forbrukerpolitikk, melder Associated Press

Skal beskyttes mot seksuelle rovdyr

I brev til de aktuelle selskapene ber underutvalget om informasjon rundt brukernes alder, prosedyrer for å verifisere alder og om opplysninger knyttet til eventuelle klager på overgrep, voldtekt eller bruk av tjenestene fra mindreårige.

Det ber også om innsyn i tjenestenes personvernregler og detaljer om hva brukerne blir orientert om før de godtar retningslinjene for det enkelte selskap.

Associated Press skriver at selv om minstealderen for bruk av internettjenester vanligvis er 13 år i USA, krever dateringstjenester generelt at brukerne er minst 18 på grunn av bekymring for seksuelle rovdyr.

– Vår bekymring for mindreåriges bruk av datingapper økes av rapporter om at mange populære gratis datingapper tillater registrerte sexforbrytere å bruke dem, mens de betalte versjonene av de samme appene nekter registrerte sexforbrytere adgang, sier Illinois-demokraten Raja Krishnamoorthi, som leder underkomiteen og hun legger til:

– Beskyttelse mot seksuelle rovdyr bør ikke bare være en luksus begrenset for betalende kunder.

Vil gjøre mer for å stenge sexforbytere ute

Match Group sier ifølge Associated Press at de bruker alle mulige verktøy for å holde mindreårige og dårlige aktører utenfor tjenestene sine, og sier selskapet fortsetter å investere i teknologi for å holde brukerne trygge.

I en e-postuttalelse sier Match Group at problemet er bredere og krever at også andre aktører, inkludert app-butikker som vet hvem deres brukere er, skal gjøre sin del.

Match legger til at det USAs nasjonale sexforbryterregister må oppdateres slik at gjerningsmannenes digitale fotavtrykk kan spores og blokkeres av sosiale medier og datingtjenester.

Viser til Norge

I tillegg til sikkerhetsspørsmål søker den politikerledede etterforskningen også å se nærmere på bekymringer rundt hvilke data som samles inn for å lage koblinger mellom brukerne i datingappene.

Slik informasjon kan omfatte seksuell legning, kjønnsidentitet, politiske synspunkter og bruk av narkotika, alkohol og tobakk, skriver Associated Press.

Underutvalget siterte en rapport fra Forbrukerrådet i Norge, som fant at datingapper inkludert Grindr, OkCupid og Tinder har lekket informasjon til annonsering og at det er et mulig brudd på europeiske personvernlover for data.

Forbrukerrådet har i sammenhengen konkludert med at man fant alvorlige brudd på personvernet i sin analyse av hvordan online annonseselskaper sporer og profilerer smarttelefonbrukere.