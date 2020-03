Del saken





Daniel Radcliffe har klandret rollen som Harry Potter for å gjøre ham til alkoholiker. Nå har han vært tørrlagt i 10 år.

Den britiske skuespilleren Daniel Radcliffe, som nå har rukket å bli 30 år, kom skikkelig i fokus via sin hovedrolle i den svært populære serien om Harry Potter.

Filmen «Harry Potter og de vises stein» kom i 2001, og interessen rundt filmen og skuespillerne eksploderte. Radcliffe var da 12 år gammel.

De påfølgende åtte Harry Potter-filmene kom på kinoene fra 2002 til 2011, og premierefestene ble mange, promoterings- og jippoarrangementene ditto mange med atskillige sene kvelder.

– Harry Potter på fylla

Daniel Radcliffe forteller til BBC Radio 4 at han drakk veldig mye i perioder, og særlig mot slutten av Harry Potter-serien – da han fikk panikk over at det hele snart var over, skriver The Independent.

– Det var mye drikking mot slutten av Potter og litt etter at det var ferdig. Det var panikk, litt uten å vite hva jeg skal gjøre rundt neste hjørne, og jeg var ikke komfortabel nok i hvem jeg skulle bli, når jeg ble edru, sier han til BBC.

– Hvis jeg gikk ut og hvis jeg ble full, ville jeg plutselig bli klar over at det var interesse for det fordi jeg ikke bare var en full fyr. Det er «Harry Potter som blir full i baren».

Skuespilleren forteller at hans måte å håndtere det på var bare å drikke mer eller bli mer full, så han gjorde mye av det i noen år, ifølge The Independent.

Edru siden 2010

Radcliffe, som har vært edru siden 2010, roser sin familie og venner for måten de ga ham tilstrekkelig perspektiv på livet hans, og for å hjelpe ham gjennom tøffe tider.

Skuespilleren har tidligere sagt at han forsøkte å slutte og drikke flere ganger, og til slutt gjorde det ved hjelp av venner, heter det fra The Independent.

– Til sist var det min egen beslutning. Som om jeg våknet en morgen etter en natt og sa til meg selv at «dette er nok ikke bra».

Daniel Radcliffe skuespillerkarriere

Daniel Radcliffe er en britisk skuespiller, særlig kjent for rollen som Harry Potter i en rekke filmer.

Radcliffe debuterte ti år gammel i en TV-versjon av Charles Dickens’ David Copperfield (1999), og medvirket i The Tailor of Panama (2001) etter en roman av John le Carré.

Deretter spilte han Harry Potter i den populære filmserien som begynte med Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Harry Potter og de vises stein, 2001) og ble avsluttet med Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (Harry Potter og dødstalismanene – del 2, 2011). Filmserien er basert på bøkene av J. K. Rowling.

Samtidig fikk han mye oppmerksomhet for sin hovedrolle i Peter Shaffers skuespill Equus – innbefattet nakenscener – på Gielgud Theatre i Londons West End vinteren 2007.

Etter Harry Potter har han hatt varierte filmroller i flere mindre produksjoner, blant annet som Allen Ginsberg i Kill Your Darlings (2013) samt i den romantiske komedien What If (2013), actiondramaet Now You See Me 2 (2016) og den surrealistiske Swiss Army Man (2016).

