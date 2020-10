Del saken





Noen oppfatter Dagbladet som den fremste click-bait nettavisen i Norge. Det er gjerne overskrifter med enstavelsesord og det spilles på sex, skandaler og sjokk. Men det ser ut til å virke, for Dagbladet leses av nesten 1 million «unike brukere» hver dag.

Artikkelen fortsetter.

Og de klarer også å lokke inn folk til å kjøpe pluss-abon I 2019 passerte de 90.000 betalende abonneneter. Og hva får de igjen for det?

Xstra vil ta en titt på pluss-saker de lar ligge lenge på forsiden. Det må bety at de lokker nye abonnenter til å betale. Det er prima vare. Dette er hva nordmenn er nysgjerrige på og blar opp for.

Sex-fantasier

Artikkelen Økende trend: Kristines hemmelige dobbeltliv handler om en kvinne som er 34 år. Det kommer ikke frem hvordan Dagbladet kom i kontakt med henne. Men «Kristine» har en «hemmelig verden». For noen år siden registrerte hun en profil på Cupido Clup. Det er en «norsk møteplass på nett for frigjorte single av begge kjønn og par. Nettstedet har blitt drevet helt siden 1998, og har i dag innpå 14 000 profiler,» skriver Dagbladet i faktaboksen og fortsetter:

«Døra inn til en hemmelig verden stod plutselig vid åpen, og hun bestemte seg for å gå inn.»

– Jeg svarte på en henvendelse fra et par i begynnelsen av 40-årene, hvor damen i paret søkte etter en «overraskelse» til mannens bursdag. Jeg ba om å få møte damen i forkant for å bli kjent, og vi ble enige om å ta en kaffe i sentrum et par dager før den aktuelle bursdagsfeiringen. Da jeg dro til byen for å møte henne, fikk jeg akkurat den samme berusende følelsen som da jeg var 16.

Tidligere i artikkelen har Kristine beskrevet at da hun nettopp hadde fylt 16 år hadde hun sin første seksuelle opplevelse med sin daværende kjæreste og en annen kamerat. Det fikk hun aldri ut av hodet og foreslo lignende ting til senere kjærester.

– Jeg ble veldig betatt av damen jeg møtte. En flott, varm og omtenksom personlighet, som utstrålte en energi og sensualitet jeg ikke hadde følt hos en dame før. Hun gav meg den tryggheten jeg trengte, og jeg kjente at jeg fikk lyst til at hun skulle ta på meg. Jeg sa ja til å være «overraskelsen».

– Da jeg reiste hjem igjen utpå natten, følte jeg meg veldig fri. Omtrent som en stor viktig eksamen som du har gått og tenkt, grublet, forberedt og bekymret deg for i lang tid, og som du endelig har gjennomført og lagt bak deg. Du kan fortsette livet! forteller Kristine.

Dagbladet kan fortelle at Kristine har fortsatt og at hun har skaffet seg et nettverk «hvor alt er mulig, og ingenting tabubelagt.»

Men utad har hun et tilsynelatende vanlig liv. På jobb, med familie og venner. Dagbladet har krydret artikkelen med det som angivelig er bilder av Kristine, pirrende bilder.

Blir du fristet til å tegne abonnement, eller lever du allerede et spennende liv som Kristine?