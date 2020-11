Del saken





Xstra driver folkeopplysning for den delen av befolkningen som ikke vil, eller har råd til å støtte VG, Dagbladet eller Nettavisen med plussabonnement. Ja, de fattige er jo også nysgjerrige på peniser, vaginaer, masturbering og utropskap.

Denne dagen er det penis-operasjoner som Dagbladet pluss serverer. Hvem kunne vel ikke ønske seg noen centimeter ekstra? Men skuffende nok er det bare i slapp tilstand kirurgene klarer å tyne et par centimeter ekstra ut, kan vi lese.

Kirurg Bjørn Tvedt ved Akademiklinikken i Oslo fungerer som Dagbladets ekspert. Han sier man kan forlenge penis med et par centimeter, eller cirka 25-30 prosent av lengden ved hvile.

Og hva skjer så ved inngrepet?

– Enkelt forklart legger kirurgen et lite snitt litt over penisroten og løsner opphenget av penis til skambeinet. Deretter syr man inn fett i det tomrommet som skapes, slik at ikke penis skal trekke seg tilbake igjen. Ofte gjøres det en fettsuging av pubisområdet (området over penisroten og til magen, ofte det behårede området, der det kan danne seg en fettansamling), og en fortykkelse av penis med fettransplantasjon fra magen eller flankeputene, forklarer Tvedt.

Det opplyses videre at bare 20 prosent er fornøyd etter operasjonen.

Gordon Muir sier at denne typen operasjon nærmest aldri bør utføres.

– Den kan koste opptil 40.000 pund, og som oftest ender mannen opp med en deformert penis, sier han.

Skrekk og gru. Men Dagbladet krydrer artikkelen med lenke til en nyttig sak for de som vurderer operasjon. Nemlig syv stillinger for de med liten penis. Det er håp.

Og stillingene inkluderer denne beskrivelsen som Xstra velger å gjengi fra Dagbladet i sin helhet.

«Anal misjonærstilling: En mindre penis er «analvennlig», i den forstand at det ofte er mer nytelsesfullt for den mottakende partner med en mindre penis i analen enn en stor. For å ha sex i anal misjonærstilling, må man først varme opp. Ettersom anus ikke smører seg selv slik en skjede gjør, må man være raus med bruk av glidemiddel slik at det blir godt for partneren. Og man må ta seg tid til forspill for å gjøre anus mottakelig for inntrenging. Bruk fingre eller en rumpeplugg til dette. Når man er klar vipper kvinnen baken opp, og legg gjerne en pute under, og sammen finner man den rette vinkelen for anal penetrering.»

Så viste du det.