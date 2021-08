Del saken





I dag er nettlivet en stor del av hverdagen. Det har skapt nye utfordringer.

Utforsk Sinnet skriver at Arthur C. Clarke sa at politikere burde lese science fiction og ikke dramaer, western eller detektivhistorier. Han hadde rett. Fordi så mange av de tingene som pleide å bli inkludert i historier og filmer som fantasi nå er en realitet.

I vår tid har alle internett innenfor rekkevidde, teknologi har endret samfunnet struktur og måten vi forstår omgivelsene.

Cyberpsykologi er vår atferd i relasjon til teknologi, sosiale medier og kunstig intelligens. Internett og sosiale medier har gitt oss mange fordeler, men også bakdeler, og i det kjølevannet har det dukket opp nye psykiske lidelser.

Sosiale medier er individets vindu mot verden, det er også personens speil. Ved at en legger ut informasjon om en selv, bilder og kommentarer. Men det er hvordan en ønsker å fremstå, ofte kan det være langt fra det virkelige liv.

Cyberpsykologi omfatter også ens adferd på nett, at man spiller forskjellige roller enn en gjør fra det virkelige liv. En kan slippe løs hemninger, være mer utadvendt føle og seg selvsikker. En kan også lettere åpne seg og betro sine innerste hemmeligheter. Det omfatter også avhengighet, nett har blitt den nye narkotikaen noen klarer ikke å slutte, de får abstinenser. De må se mer porno, det er et hav porno der ute og en går aldri lei. Det samme gjelder spill, en kan sitte med nesen i telefonen fra en står opp til man legger seg. Nett åpner også opp muligheten for gambling, de tar kredittkort og man kan drømme seg bort om å bli rik i en fei. Dette er et velkjent fenomen fra virkeligheten, taper man så låner en bare mer for å vinne tilbake. Så finnes de som lar seg friste av netthandel, hvis de også har skaffet seg mange kredittkort, så kan det fort bli et stort problem.

Cyberpsykologi studerer også fenomener som svertekampanjer, falske nyheter, internettroll, memer samt studiet av teknologiens effekt på individets utvikling og deres sosiale deltakelse i på nett.