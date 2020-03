Del saken





Townes Van Zandt (1944-97) var en amerikansk musiker innen folk, blues og countrymusikken, og en viktig eksponent for Alternative Country.

Han regnes også som en del av den såkalte «outlaws»-retningen i countrymusikken, sammen med blant andre Willie Nelson, Merle Haggard og Van Zandts nærmeste venn Guy Clark. Mange regner Van Zandt som en av de aller største låtskriverne countrymusikken har fostret. Van Zandt var blant andre inspirert av bluesmusikeren Lightnin’ Hopkins, og hadde alltid sangene hans på repertoaret.

Både Steve Earle og Nanci Griffith har beskrevet Van Zandt som den største låtskriveren fra Texas noensinne.

Tidlig i karrieren skrev han mange humoristiske sanger, hør f.eks. Fraternity Blues. Senere gikk han over til mer mørke og bittersøte kjærlighetssanger og ballader, som For the Sake of the Song og Tecumseh Valley. Sistnevnte hørte jeg Nanci Griffith fremføre en nydelig versjon av i 1993.

En annen personlig favoritt er Ballad of Ira Hayes. Sangen handler om en indianer og US Marine som var en av de seks flaggheverne som ble udødeliggjort på det ikoniske fotografiet av flagget som hevet seg på Iwo Jima under andre verdenskrig.

Tiden etter krigen ble ikke like lett for Ira Hayes, som frøs i hjel etter en fyllekule i januar 1955.

Call him drunken Ira Hayes

He won’t answer anymore

Not the whiskey drinking Indian

Or the marine that went to war

Utallige artister har spilt inn coverversjoner av låtene til Van Zandt, som Bob Dylan, Willie Nelson, Merle Haggard, Norah Jones, Emmylou Harris, Steve Earle og Nanci Griffith for å nevne noen.

Les også: Countrymusikkens historie: Merle Haggard, en ekte «outlaw»

Misbruk og depresjoner

Van Zandt selv var ikke interessert i kjendisstatus. Han opptrådte store deler av 70-tallet på små barer i Texas, og bodde i en enkel hytte uten telefon og innlagt elektrisitet.

Han slet med misbruk av alkohol og narkotika. Han ble rammet av depresjoner og psykiske problemer, og fikk etterhvert diagnosen bipolar lidelse. Som ung ble han utsatt for sjokkbehandling med insulin, en metode som senere ble fullstendig diskreditert. Resultatet var at han mistet store deler av sin langtidshukommelse.

I slutten av desember 1996 ble Van Zandt innlagt på sykehus for en hofteoperasjon. Han døde nyttårsdagen 1997 på grunn av komplikasjoner etter operasjonen.

Utover 2000-tallet gjenoppsto interessen for Van Zandt og hans fantastiske låtskatt. I 2016 ble han posthumt innlemmet i Nashville Songwriters Hall of Fame.

Den absolutt mest kjente låta til Van Zandt er praktfulle Pancho and Lefty. Låta er innspilt med bravur av størrelser som Emmylou Harris og Willi Nelson & Merle Haggard.

Men her kan dere høre og se komponisten selv fremføre Pancho and Lefty, som var inspirert av «to meksikanske banditter» Van Zandt hadde møtt.