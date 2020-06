Del saken





Buck Owens (1929-2006) skapte en egen stilart innen countrymusikken.

Med sin spesielle vokal og presise gitarspill, assistert av fele, bass og Tom Brumley på steel gitar var Owens inspiratoren for den stilen som fikk tilnavnet «Bakersfield Sound». Navnet kom av at Owens bodde i Bakersfield, California store deler av livet. Et annet særtrekk var den skarpe elektriske gitaren, og selvsagt Willie Cantu på trommer.

Owens var født i Texas. Det var gjennom en kort karriere som lastebilsjåfør Buck oppdaget Bakersfield. Han ble betatt av byen, og flyttet dit med sin kone i 1951. Etterhvert fikk han deltidsjobb som studiomusiker for Capitol Records. Men han hadde en drøm om en egen karriere.

I 1958 startet han et samarbeid med felespilleren Don Rich. Bandet oppnådde moderat suksess. Second Fiddle fra 1959 var første listeplassering, og Under Your Spell Again oppnådde en 4. plass på Billboard.

Gjennombruddet

Fra tidlig 60-tallet opptrådte Owens under navnet «Buck Owens &The Buckaroos»,med blant annet Tom Brumley på steel gitar. Det store gjennombruddet kom i 1963, med to låter som toppet Billboard. Den første var en Johnny Russel-låt, Act Naturally. Owens likte ikke låta, men Rich overtalte ham. Denne låta ble forøvrig også spilt inn av The Beatles to år senere, med Ringo Starr på vokal.

Rolling Stone har Owens på 13. plass på sin liste over tidenes største countryartister. Dette er å undervurdere Owens, etter min personlige smak. Rolling Stone beskriver musikken til Owens slik:

«Morsomme, hardt drevne sanger med en nedstrippet energi mer preget av rock&roll enn den polerte Nashville-sounden den gangen.»

Selv beskrev Owens musikken som en blanding av «Bob Wills and the Texas Playboys» og «Little Richard».

Den andre låten fra 1963 som toppet listene var Love’s Gonna Live Here.

Det neste tiåret gikk Owens fra suksess til suksess. Han hadde hele 21 låter på topp av Billboard. Han opptrådte for president Lyndon B. Johnson i det hvite hus. Owens var vert for et populært TV-show på CBS med Roy Clark fra 1969 til 1986.

The Buckaroos hadde mange medlemmer som kom og gikk, en av disse var legenden Merle Haggard.

I 1974 døde Don Rich, noe som skal ha vært et hardt slag for Owens. Han var helt knust i årevis, og det tok 14 år før hans kreative evner gjenoppsto under en opptreden med Dwight Yoakam i 1988. Hør f.eks. Streets of Bakersfield.

Owens har sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame og ble i 1996 innlemmet i Country Music Hall of Fame. Han døde hjemme i Bakersfield 25. mars 2006.

Her kan du se og høre Buck Owens & The Buckaroos fremføre balladen Together Again fra 1964.