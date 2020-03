Del saken





Fredagens musikkandakt fra Oslo domkirke har over 39 000 visninger. Lørdag kveld åpner Sarpsborg kirke dørene for hele landet via Facebook, og søndag morgen står Nærbø kyrkje for tur.

Siden torsdag har alle gudstjenester vært avlyst. Likevel er kirken tilstede for folk som trenger trøst, tro og håp.

Fredag 13. mars åpnet Oslo domkirke dørene for alle på facebook. Gjennom en times musikkandakt med prest Elisabeth Thorsen og orgelspill fra Kåre Nordstoga fikk folk fra hele landet oppleve kirkens nærvær.

Det fikk mange kommentarer «Mer skal det ikke til. Fortsett med dette.», «Tusen takk, dette trengte jeg. Føler meg så alene.», «Tusen takk from Pennsylvania, US», «Dette er så sterkt. Vi trenger kirken nå mer enn noen gang.»

– I denne vanskelige tiden, er jeg glad for at nesten 40 000 allerede har kommet inn i det digitale kirkerommet. Vi har god plass til mange flere, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum.

Etter gudstjenesten har det kommet mange kommentarer og flere tusen bønner på kirkens digitale bønnevegg. Det er også tent mange lys. Raaum vil invitere folk inn, selv om kirkedørene er lukket.

– Kirkene over hele landet blomstrer av kreativitet, og er til stede for folk også i denne unntakssituasjonen. Selv om vi ikke kan invitere til kirkerommet, inviterer vi alle som trenger håp og fellesskap inn til kirken på nett, sier hun.

Lenker:





Slik møter kirken den nye hverdagen

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig er glad for at mange frivillige og ansatte deltar i dugnaden.

– Alles hverdag er endret på få dager. Prestene, diakonene, alle frivillige og ansatte har raskt endret sine planer for å kunne gi et større tilbud på nett, sier hun.

Hver dag i neste uke blir det direktesendinger fra Oslo domkirke. I tillegg skal Den norske kirke dele andakter, ord for dagen og tilby fellesskap på nett. Nettprestene på nettkirken.no har utvidet åpningstiden og holder åpent fra 10-22 hele helgen.

– Når kirkedørene er lukket, åpner vi flere veier inn til det kristne budskapet. Jeg håper det gir mange ro og trygghet til å møte en annerledes hverdag i ukene fremover, sier hun.

Dette er de nasjonale planene for dagene som kommer:

Nettprestene i nettkirken.no har utvidet sine åpningstider, og er til stede for samtale hver dag, i helgen fra 10-22.

Alle inviteres til å tenne lys og skrive en bønn på den digitale bønneveggen be.kirken.no

Lørdag: Direktesending fra Sarpsborg Kirke klokken 18 med kveldstanker og musikk ved prost Kari Mangrud Avlsvåg, kantor Carl Andreas Næss og musikere Marianne Aarum og Christopher Pedersen.

Søndag: Direktesendt gudstjeneste fra Nærbø kyrkje klokken 11. I tillegg sender NRK P1 radiogudstjenesten klokken 11 fra Knarvik kirke.

Neste uke: Direktesendinger fra Oslo domkirke hver dag.

Tilbudet utvides fortløpende. I tillegg jobber menighetene og bispedømmekontorene over hele landet med sine egne lokale tilbud.