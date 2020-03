Del saken





«Star Wars: The Rise of Skywalker» har havnet i digitale kanaler før opprinnelig planlagt. Hollywood tar flere grep, og coronaviruset ligger bak.

Den endelige utgaven av den opprinnelige «Star Wars-sagaen» ble tilgjengelig for kjøp sent fredag (13. mars) hos digitale forhandlere, fire dager før den den opprinnelig skulle ha blitt det, skriver Variety.

I USA settes det nå inn drastiske og omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset, og blant tiltakene er å stenge ned fellesarenaer for kultur og idrett.

«Rise of Skywalker» ble mest sannsynlig tilbudt det digitale markedet, for å sikre at flest mulig får sett filmen, i og med at kinoer verden over nå stenges som følge av coronaviruspandemien, og millioner av mennesker er tvunget til å holde seg hjemme under krisen, ifølge Variety.

Flere filmer tilpasses coronaviruset

«Rise of Skywalker» er tilgjengelig i mange plattformer, og i tillegg er hele pakken med de ni filmene i «Star Wars: The Skywalker Saga» nå gjort tilgjengelig digitalt.

Strømmekanalen Disney har lansert i full skala i år har vært en suksess med enorm interesse.

Nå varsler Disney uventet at filmen «Frozen 2» vil bli å se på Disney Plus-tjenesten i USA fra søndag 15. mars – tre måneder for tidlig.

Ifølge Variety sier Mouse House i sammenhengen at «det er hyggelig å kunne overraske familier med litt moro og glede i denne utfordrende perioden», en referanse til den globale COVID-19 krisen.

Fra før av er det kjent at den siste James Bond-filmen, «No time to die», har måttet droppe deler av sin promotering på grunn av virusutbruddet.

Bond-filmen er opprinnelig planlagt med premiere i Storbritannia den 3. april i år, men dersom kinoene stenges kan den bli utsatt.

Filmarbeidere verden over er satt i karantene eller har fått sin arbeidssituasjon drastisk endret, som følge av virusutbruddet.

I Hollywood har mye arbeid stoppet helt opp, og Tom Cruise sin siste film «Mission Impossible 6» – der det er scener hvor han blant annet klatrer i det norske fjellpartiet ved Preikestolen, er stoppet.