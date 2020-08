Del saken





Like rundt svingen begynner en hard hverdag for mange unge mennesker. De som møter størst utfordring er førstegangsstudenter. Mange kommer til et nytt sted, og kjenner få eller ingen.

Undervisningen foregår over nett, og det sosiale studentlivet er satt på vent, og det på ubestemt tid. Mange kan komme til å oppleve å bli sittende helt alene på en trang hybel. Men det finnes utveier.

– Studentene bør lete etter trygge muligheter til å møtes, sier leder for psykisk helse ved Studentskipnaden i Oslo (SIO), Anne Karin Mullally til VG .

Hun har daglig kontakt med studenter og har fått et innblikk i hva som kan skape vanskeligheter.

En undersøkelse viser at 7 av 10 norske studenter synes livet i corona-våren var krevende. De savnet venner og syntes det var vanskelig å studere hjemmefra. En undersøkelse blant studeneter ved UiB svarer at sju av ti studenter at innsatsen ble svekket etter nedstengingen.

En viktig del av studentlivet er det sosiale, og det har mye å si for motivasjonen. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG at studentene måtte være forberedt på mye nettbasert undervisning. Det er ingen drømmesituasjon for de som skal begynne å studere.

Dette kommer i tillegg til at dette er unge mennesker som første gang i livet flytter vekk fra familien og skal klare seg selv. De skal styre sin egen økonomi, kosthold og helse. Brått blir det mye nytt.

Mullally råder dem til å legge en plan. For dagen, for uken, for semesteret. Definere når de har fri og når de skal jobbe. Lage forpliktende avtaler og være åpen for nye møter.

– Planer er ikke alltid like enkelt, fordi situasjonen er usikker. Hva er trygt? Kan jeg gå på studentpub? Bli med i en gruppe? Er det for mange på T-banen i dag? Er det trygt å gå på deltidsjobben jeg har skaffet meg for å klare meg økonomisk?, sier Mullally og legger til.

– Det stilles store krav til fleksibilitet fra studentenes side.

Hun har satt opp ni punkter for å hjelpe til med en god studenthverdag:

1. Benytt deg av de sosiale og faglige tilbudene til lærerstedet. Her er det mye å hente.

2. Prøv å være modig sosialt, søk øyekontakt, bruk sosiale medier for alt det er verdt.

3. Det er ikke sikkert det er nok med en kollokviegruppe. Ved å engasjere deg på flere felt får du brukt flere sider av deg selv.

4. Vær aktiv sosialt selv om du sitter foran en skjerm Se gjerne på en streamet forelesning sammen med andre.

5. Prøv å lag en struktur på dagen og uken din. Det er greit å stå opp i rimelig tid selv om ingen vet om du følger med på den streamede forelesningen.

6. Lag deg faste avtaler og forpliktelser. Det er vanskeligere å droppe treningen når du har avtalt å trene med noen, mer krevende å skulke en kollokviegruppe når det er avtalt at du skal legge frem noe for medstudentene dine.

7. Snakk høyt om det som er vanskelig. Du er helt sikkert ikke alene. Blir faddergruppen lagt ned så ta initiativ til å holde kontakten digitalt.

8. Alle er vi forskjellige, noen er mer innadvendte, mens andre er mer utadvendte. Finn din vei.

9. Vær tålmodig og snill mot deg selv. Å få venner tar tid. Husk at kombinasjonen ny-student og hensynet til corona er vanskelig; ikke legg all skyld på deg selv.

(Kilde: Psykolog Anne Karin Mullally )