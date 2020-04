Del saken





Mange kjendisbryllup har blitt utsatt på grunn av coronaviruset.

Coronaviruset sprer seg raskt over hele USA, noe som gjør det umulig for folk å arrangere samlinger.

Mange par blir tvunget til å kansellere eller utsette bryllupene sine på grunn av viruset, da de ikke kan eller har lov til å arrangere begivenhetene de opprinnelig planla.

Utsettelser av bryllup gjelder både kjendiser og alle andre, melder Insider.

Les også: Katy Perry beklager etter kritikk av «rasistiske» sko

Høyprofilerte bryllup utsettes

Mange kjendiser påvirkes av viruset, og flere høyprofilerte par må utsette sine vår-bryllup eller sette bryllupsplanleggingen for 2020 på vent.

På en digital opptreden i Ellen DeGeneres Show nylig fortalte Jennifer Lopez at viruset setter bryllupsplanene hennes og Alex Rodriguez på vent.

– Ærlig talt, jeg vet egentlig ikke hva som kommer til å skje med hensyn til hvilken dato det kan bli for bryllupet senere, sa hun til DeGeneres gjennom videochat.

– Vi er bare i en ventemodus som resten av verden. Vi må vente og se om noen måneder hvordan dette utvikler seg, la Lopez til.

Alex Rodriguez og Jennifer Lopez skulle ha giftet seg midt i mars, da viruset traff USA med full tyngde.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Perry & Bloom utsetter Japan-bryllup

Katy Perry og Orlando Bloom har utsatt sitt bryllup, som skulle vært arrangert i Japan.

Den britiske skuespilleren Bloom og den amerikanske artisten Perry, som nylig kunngjorde at de forventer sitt første barn sammen, skulle gifte seg sommeren 2020 i Japan.

Men paret bestemte seg for å utsette i begynnelsen av mars som følge av coronaviruset.

Bryllupet i Japan skulle ha vært arrangert med 150 gjester.

– Katy var faktisk veldig spent på å gå ned midtgangen gravid. De var begge så opprømt over å skulle gifte seg, men valgte å ta pause på grunn av coronaviruset, sier en kilde til nettstedet People.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Emma Stone og prinsessen må utsette

Emma Stone og Dave McCary utsetter sitt planlagte bryllup på ubestemt tid. De to skulle ha giftet seg i mars, men slik ble det ikke.

Prinsesse Beatrice og Edoardo Mapelli Mozzi planla opprinnelig å ha bryllupsmottakelsen sin i Buckingham Palace, men feiringen ble avbrutt.

Beatrice bestemte seg da for å ha en mindre seremoni på Chapel Royal i St. James’s Palace, men en talsperson for palasset sier til Insider at paret vil veie alternativene sine opp mot det å påta seg unødvendige risikoer under de nåværende forhold.

I tråd med regjeringens råd for Storbritannia vil paret gjennomgå planene sine for bryllup etter den 29. mai, skriver Insider.

I den lange rekken av mer eller mindre kjente kjendiser, som på grunn av coronaviruset ikke får giftet seg slik de hadde planer om, er også skuespilleren Dennis Quaid.

66 år gamle Quaid skulle ha giftet seg med 28 år gamle Laura Savoie den 4. april, men måtte utsette.

Lala Kent og Randall Emmett utsatte også bryllupet sitt. Stjernen i “Vanderpump Rules” og “The Irishman”-produsenten skulle egentlig gifte seg 18. april, men har foreløpig skjøvet bryllupet til juli på grunn av viruset.

Heller ikke Derek Fisher og Gloria Govan fikk giftet seg den første uken i april som de planla.

Fisher, som er en tidligere NBA-spiller og nå trener for WNBAs Los Angeles Sparks, har sammen med Gavan brukt tid på å støtte helsepersonell i USA, som kjemper mot viruset i frontlinjene, ifølge nettstedet TMZ.

Den tidligere NFL-spilleren Taraji P. Henson og skuespilleren Kelvin Hayden har også utsatt bryllupet sitt, som skulle ha vært holdt i sommer.