Nordmenn tviholder på joggebukse og fritidsantrekk på hjemmekontoret, viser fersk undersøkelse.

Bare 22 prosent av dem som jobber hjemmefra svarer at de kler seg om til vanlig arbeidsantrekk, selv etter måneder på hjemmekontor.

Det går det frem av en undersøkelse YouGov har gjort for forsikringsselskapet If. Et landsrepresentativt utvalg på 1013 personer over 18 år har deltatt.

42 prosent påpeker at de er kledd i litt mer fritidsaktig antrekk enn til vanlig. Og i tillegg er det 35 prosent som synes «det holder med joggebukse og t-skjorte eller lignende».

– Joggebukse er blitt den nye jobbebuksa for mange, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Andelene er praktisk talt like som i tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i begynnelsen av april i fjor.

– Det virker som om vi har fått et avslappet forhold til arbeidsantrekk når vi må jobbe hjemmefra, og at videomøtene har rom for andre klær enn vi kanskje ville møtt i på jobben, sier Clementz.

– I undersøkelsen vi gjennomførte i april i fjor, svarte fire av ti at det var vanskelig å å holde tiden mellom det som er jobb og det som er privat fra hverandre. Det har nok ikke blitt noe lettere. Jeg synes det ikke er det minste merkelig at flere dresser ned på hjemmekontor, selv om jeg personlig ikke har sett noen i joggebukse og t-skjorte på videomøte. Ikke har jeg stilt i det selv, heller, sier Clementz.

Under koronatiden har If supplert yrkesskadedekningen for å sikre at alle ulykker som skjer på hjemmekontoret er dekket.

Før koronasituasjonen ville du bare for eksempel bare være dekket av yrkesskade mens du satt på arbeidsplassen din hjemme og jobbet, ikke når du tok lunsjen din på kjøkkenet. Det samme var tilfelle eksempelvis hvis du tok med telefonen ut i parken eller skogen ut for å ta et video- eller telefonmøte med kollegaer.

Endringene har vært tilbakevirkende fra 12. mars i fjor, altså fra den dagen myndighetene anbefalte folk å jobbe hjemmefra.