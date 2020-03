Del saken





Voldssaker i hjemmet har økt med 30 prosent under corona-nedstengningen i Frankrike. En kvinne drepes hver tredje dag.

Frankrikes innenriksminister sier at rapporter om vold i hjemmet over hele landet har rast i været med mer enn 30 prosent etter at landet gikk inn i «lockdown» den 17. mars i år.

Innenriksminister Christophe Castaner avslørte på en pressekonferanse nylig at i Paris alene har antallet tilfeller hjemmevold økt med 36 prosent.

Frankrikes anti-coronavirus lockdown har tvunget folk til å bli hjemme de siste 13 dagene, og nedstengningen er nå forlenget til 15. april for å hindre spredningen av viruset, melder flere franske medier.

En kvinne drepes hver tredje dag

Å være innesperret hjemme med voldelige partnere antas å ha økt risikoen for ofrene.

Frankrike har allerede en av de høyeste forekomstene av vold i hjemmet i Europa. Hvert år blir anslagsvis 219.000 kvinner i alderen 18 til 75 utsatt for fysisk eller seksuell vold av nåværende eller tidligere partnere, men bare 20 prosent rapporterer det.

Ifølge offisielle tall blir en kvinne drept av en partner eller tidligere partner hver tredje dag.

Høy politiberedskap

Innenriksminister Castaner sier i franske medier at regjeringen ville innføre nye tiltak for å tillate folk som står overfor misbruk å ringe etter hjelp under corona-nedstengningen.

Ofre vil få anledning til å ringe etter hjelp fra apotek, og det skal benyttes et kodesystem for ofre hvis voldelige partnere har fulgt dem til apoteket, slik Spania allerede har etablert.

Castaner sier at etter hvert som nedstengningen fortsetter, vil politiet være i høy beredskap for rapporter om overgrep, og at bekjempelse av vold i hjemmet er en prioritet.