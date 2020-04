Del saken





I Naomi Campbells (49) YouTube-serie «No Filter with Naomi», forteller den tidligere supermodellen Cindy Crawford (54) at flere ønsket å fjerne hennes berømte skjønnhetsflekk og sa at det ville være et hinder for hennes karierre.

– Da jeg gikk til mitt første modellbyrå, et lite byrå i Chicago, sa de til meg at jeg burde fjerne den, og moren min sa: «Ok, du kan gjøre det, men du vet ikke hvordan arret vil bli. Du vet hvordan skjønnhetsflekken din ser ut», forteller Crawford ifølge Se og Hør.

På Twitter skriver Cindy at søsterene hennes pleide å kalle det en «stygghetsflekk».

Forsiden av amerikanske Vogue valgte å ikke følge i den britiske utgaven sine fotspor, og lot flekken være.

– Da jeg gjorde min første forside for amerikanske Vogue, visste jeg ikke om de ville fjerne skjønnhetsflekken eller ikke. Og da de lot den være, og den kom på forsiden av amerikanske Vogue, da var det ikke et «problem» lenger.

Største komplimentet – Å se ut som mamma sier Kaia Gerber (18)

– Jeg pleide ikke se det i det hele tatt, men nå ser jeg på et bilde og må ta et sekund for å finne ut hvem av oss det er. Men det er det største komplimentet når noen sier at jeg er som mamma. Utover skjønnheten og det åpenbare, har hun alltid vært helten og rollemodellen min på grunn av måten hun behandler folk på og måten hun ser verden på. Det er jeg veldig takknemlig for, sa hun.

– Mamma er hun med føflekken.

