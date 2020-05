Del saken





– Fra 1990 til 1996 levde jeg som en alkoholiker. Mange blir sinte når man sier at du «har vært alkoholiker», men jeg syns det er en fallitterklæring å si at du er alkoholiker for alltid. Nå har jeg lært å begrense meg.

Dette sier «Charter-Svein», som egentlig heter Svein Østvik, til Dagbladet Magasinet.

Han forteller om årevis med rusmisbruk, og avhengighet til alkohol, tobakk og gambling. I dag har 58-åringen roet seg og kuttet alkoholforbruket betraktelig. Østvik har gått gjennom en rekke forandringer den siste tiden. TV-profilen har sluttet å røyke og gamble, og festingen er blitt mye mindre. Han skal ha fått hjelp av en terapeut.

58-åringen ble først kjent via realityprogrammet «Charterfeber» som ble sendt på TV3 fra 2006. Som deltager av «Farmen kjendis» fortalte han om et vanskelig forhold til sin far, som etterhvert endte i forsoning, akkurat i den perioden Østvik drakk som mest. Det var faren som tok kontakt på telefon:

– Jeg hørte det med én gang – det var noe nytt. Han var helt på gråten fra første sekund. Jeg tror han hadde hørt at jeg gikk i terapi, og tenkte kanskje det var på grunn av ham.

– Det ble en omveltning i livet, da jeg snakket ut med ham og han ba om unnskyldning. Da gikk det fra å være redd for faren sin, til forsoning og tilgivelse, sier Østvik og fortsetter:

– Han viste en helt ny side av seg selv, og lette etter grunner for at han hadde oppført seg som han hadde gjort. Han la seg helt flat, som om han var full av skyldfølelse. Det forandret mitt syn på ham.

Corona

Charter-Svein mener mediedekningen av coronakrisen er massiv, og kan føre til økt alkoholforbruk hos mange:

– Når mediebildet blir så styrt av frykt, da tyr noen til alkohol. Det er greit at vi veit hva som skjer, men det må være grenser. Jeg skjønner godt at noen må flykte litt, sier han.

Østvik har medvirket i blant annet «Skal vi danse», «MasterChef», «I kveld med Ylvis», «Alt for Norge», «Hotel Cæsar», «Fire stjernes middag», «Camp Kulinaris» og «Farmen kjendis». Han er ikke i tvil om hvilken opplevelse han setter mest pris på: Farmen.

Østvik har også gitt ut bok, en diktsamling, og musikkalbumet «Kongen av Mallorca».