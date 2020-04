Del saken





CC Cowboys-frontfigur Magnus Grønneberg grep gitaren og tok pennen fatt etter å ha sett et TV-innslag om Frelsesarmeens matutdeling under koronakrisen. Bidrar til innsamling for Frelsesarmeen.

Denne uka slapp de en musikkvideo til den nye sangen «Nå tar vi vare på hverandre», og med dette musikkbidraget ønsker CC Cowboys at dugnadsånden fortsetter, og at folk gjerne bidrar med en gave til Frelsesarmeens hjelpearbeid i en krevende tid.

For CC Cowboys skulle det nå være tiden for pre-produksjon og øving til bandets store 30-års jubileumsturné, men i stedet sitter de, som alle andre, hjemme, som et resultat av denne nye hverdagen, melder plateselskapet Drabant Music.

Les også: Corona-inspirert fra deLillos: «Alt er rolig nå»

Ble grepet og skrev sang

Etter å ha sett TV-reportasjen om Frelsesarmeens arbeid for de ekstra sårbare forlot Magnus Grønneberg sofaen og satte seg ned og skrev «Nå tar vi vare på hverandre».

– Jeg ble veldig grepet av det jeg så, og gikk for å skrive det som falt meg inn av tekst og musikk samme kveld. Dagen derpå startet vi innspillingen, forteller Magnus.

Videoen til singelen viser både bandet og Frelsesarmeens arbeid.

Den har Vipps-nummeret (2309) og logoen til Frelsesarmeen, og pengene går direkte til Frelsesarmeens arbeid for de mest vanskeligstilte i samfunnet vårt, melder Drabant Music.

– Det er mange som gjør en fantastisk dugnad om dagen, og jeg kjenner at det nå er på tide for oss å prøve å bidra også.

Vil du bidra til at flere får hjelp? Send SMS med TAVARE til 2309 (200,-) eller Vipps valgfritt beløp til 2309.

Hør singelen her, og se musikkvideoen her