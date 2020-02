Del saken





Burger King overrasker med å vise bilder av en muggen Whopper – kampanjen skal vise det vakre med ikke å bruke kunstige konserveringsmidler.

Burger King lanserer en overraskende kampanje som viser en Whopper fullstendig dekket av mugg.

I stedet for å vise de klassiske bildene med perfekte og appetittlige burgere har Burger King latt sin velkjente Whopper mugne, for å vise at burgerkjeden nå fjerner alle kunstige konserveringsmidler.

Sammen med Norge har også mange andre europeiske land og USA faset ut kunstige tilsetningsstoffer.

I tillegg har kjeden fjernet kunstige farger og smakstilsetninger fra de aller fleste produkter på burgermenyen, samt tilbehør.

– Vår Whopper er helt uten kunstige konserveringsmidler, farge- eller smakstilsetninger. Snart vil all maten vi serverer utelukkende ha ekte ingredienser. Dette er noe vi er stolte av, sier administrerende direktør i Burger King Norge, Rune Sandvik.

Viktig budskap bak muggen

De slående bildene i kampanjen viser at alt i Whopperen – fra brødet til kjøttet, løken, tomater og den friske salaten – er dekket av mugg.

Kampanjen viser antall dager som har gått siden burgeren ble tilberedt, med teksten «Det vakre med å ikke bruke kunstige konserveringsmidler».

– Hos Burger King mener vi at ekte mat smaker bedre. Derfor jobber vi hardt for å fjerne alle kunstige konserveringsmidler, farge- og smakstilsetninger fra maten vi serverer, over hele verden, sier Fernando Machado, Global markedsjef i Restaurant Brands International.

– Arbeidet med å fase ut kunstige konserveringsmidler, farge- og smakstilsetninger fra produktene våre, har pågått over lenger tid. Ekte burgere smaker bedre, enkelt og greit, sier Sandvik.

Fakta:

Burger King er en av verdens største restaurantkjeder, med mer enn 14 000 restauranter i mer enn 100 land.

I Norge er det 84 Burger King restauranter, og 275 i Skandinavia samlet.

90 prosent av Burger Kings restauranter i verden eies og drives av franchisetakere som har vært familiedrevet i generasjoner.