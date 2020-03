Del saken





Et håndkle og to billetter fra basketballegenden Kobe Bryants siste kamp for Los Angeles Lakers er solgt for 345.000 kroner på en nettauksjon.

Håndkleet hadde Bryant over skuldrene da han tok farvel med Lakers-fansen etter 20 år i klubben. Bryant omkom i februar i år i en helikopterulykke i California.

Kjøperen av håndkleet og billettene, David Kohler, er kjent for å ha verdens største samling av Lakers-effekter, ifølge CNN.

– Han er en dedikert Lakers-fan. Den langsiktige planen hans er å skape et museum i Sør-California, sier Jeff Woolf, som er sjef for selskapet Iconic Auctions.