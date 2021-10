Del saken





Syv år gamle Frankie falt i vannet og ble reddet av to personer.

Han lekte på bygge da han mistet balansen og falt vannet, det var i Caldecotte Lake i Milton Keynes i Storbritannia, skriver BBC.

Det var Brødrene Kofi og Jermaine Reid som reddet han opp av vannet. Men mor til Frankie, Natasha Creek var så påvirket av hendelsen at hun ikke fikk takket de to heltene. Dette fikk hun til å føle dårlig samvittighet. Derfor tok hun i bruk Facebook for å spore dem opp.

Hun la ved et bilde tatt rett før ulykken, og skrev: «Jeg så noen sekunder bort og hørte ham ikke falle i vannet på grunn av bråk fra hunder. De to guttene var i nærheten, hørte fallet og løp for å hjelpe. De reddet livet hans.»

Innlegget ble delt 400 ganger på ett døgn. En venn av de to brødrene så det, og kontaktet dem. Det ble et hyggelig gjensyn på en lokal pub. Heltene, hevdet at de bare var på rett sted til rett tid.