Det er slutt mellom fotballprofilen John Arne Riise og hans kone Louise Angelica Riise.

Det melder Angelica Riise på Instagram.

– Etter 9 fine år sammen har vi kommet frem til at vi ønsker å gå fra hverandre som gode venner. Vi har kun gjensidig kjærlighet og respekt for hverandre, og er veldig takknemlig for tiden vi har hatt sammen. Vi sitter igjen med gode minner og ikke minst, vår fantastiske sønn som vi er så stolte av. Dette er kun en situasjon hvor vi har vokst fra hverandre. Vi ber om respekt for vårt privatliv i denne vanskelige tiden.

Paret har vært sammen i ni år og har en sønn sammen, skriver NTB. De giftet seg for syv år siden, og det var Riises tredje bryllup.