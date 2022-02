Del saken

With ble født i 1900 og vokste opp i gode kår på Oslo vest. I 1925 gikk han ut som ingeniør fra NTH og i 1927 kom hans aller første oppfinnelse, skibindingen «rottefella».

Rottefella ble vist frem under Vinter-OL i 1928 i St. Moritz i Sveits. Der ble Norge beste nasjon med seks gullmedaljer. Med kjente navn som Sonja Henie i kunstløp og Ivar Ballangrud på skøyter. Rottefella har gjennom årenes løp solgt i utallige millioner eksemplarer.

De som trekkes mer mot sjøen har vel With dromedille frisk i minnet. De små flatbunnene båtene med utstikkere på hver side i hekken. De som smalt opp i plan på et blunk og hoppet som en sprettball på bølgene.

– Under Bror Withs selvbevisste og skøyeraktige overflate lå et ideelt og uegennyttig engasjement. Selv om han ikke bagatelliserte fornøyelsen ved å gjøre oppfinnelser og utvikle dem, var målet at oppfinnelsene skulle bli til nytte og glede for andre. Det ser nærmest ut som det var et kall for With å forbedre alt som utløste hans misnøye når det gjaldt form og funksjon. Samtidig var enkelhet et grunnleggende prinsipp for ham. Det perfekte og det enkle er vanskelige størrelser å kombinere, men i sin industridesign evnet Bror With dette gang på gang, skriver SNL.

With begynte først med salg av biler og motorsykler, men så gikk han over til båtkonstruksjon. I starten var det for å øke salget av båtmotorer, men båtene ble populære. Så kom krigen og han gikk inn i motstandsbevegelsen. Som ingeniør begynte With med produksjon av håndgranater og maskinpistoler og fikk kallenavnet «Granat-Larsen». Men så måtte han rømme til Sverige og der fant With opp en våpenrensemaskin. Den ville amerikanerne ha og betalte godt.

Etter krigen så han et marked i plastbåter. Han produserte små, lettplanende båter som ble populære. Båtene ble en legende blant dem som ville ha en hissig villstyring.

I 1973 kom oppfinnelsen dromedille-skrog, det var to utstikkere på hver sin side i hekken. Det gav båten en god planingsevne. Withs båter ble en suksess. Det er solgt over 30 000 og de produseres fremdeles.

Som alle store tok Bror With mye plass, han kunne være krevende og ofte med en sterk følelse av egen genialitet.

Han gikk bort i 1985, i en alder av 85 år.