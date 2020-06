Del saken





Laurence Fox sverger på at han ikke vil slutte å si sin mening om Black Lives Matter, selv om det kan føre til at han aldri får jobbe igjen.

Fox er mest kjent for sin rolle som assistenten til Lewis i den kjente britiske krimserien «Lewis». Han har tidligere havnet i bråk med de politisk korrekte.

I et TV-intervju i januar 2020 avviste Fox at kritikken mot Meghan Markle skyldes rasisme. Og i et annet intervju gikk han i strupen på blant annet kvotering i sin bransje, hvor han møter krav om at 50 prosent må «identifisere seg som kvinner».

I tillegg har han uttalt at han ikke gidder å date kvinner under 34, for de er som regel uspiselige og «woke».

Bråk igjen

Fox skapte kontroverser tidligere i juni, da han tvitret at alle menneskeliv er betydningsfulle, noe som anses som rasistisk av BLM-bevegelsen.

Every single human life is precious. The end. — Laurence Fox (@LozzaFox) June 1, 2020

Deretter kom Blackout Tuesday, hvor en mengde kjendiser over hele verden viste sin støtte til BLM ved å poste et helsvart profilbilde. Fox skrev på Twitter: «Instagram virker ødelagt.»

Disse utspillene har skapt voldsomme reaksjoner fra en høylydt, politisk korrekt kulturelite. Men Fox får også mye støtte.

Nekter å bøye seg

I en kronikk i The Spectator skriver Fox:

– Jeg har konkludert med at jeg kanskje aldri vil få jobbe som skuespiller igjen. Selv om dette sannsynligvis ikke er verdens ende for deg, så fører det til en viss tristhet for meg. Både fordi jeg alltid har elsket jobben min, men også fordi jeg har to barn som trenger mat, klær og en ferie i ny og ne.

Fox skriver videre:

– Rettmessig raseri etter et grusomt drap har blitt omformet til noe annet med en helt annen agenda. Noe lignende har skjedd med andre bevegelser: #MeToo, Exctinction Rebellion, Brexit, selv Covid-19 pandemien.

– Venstresiden gjør rett i å påpeke kløftene som følge av ulikhet og hykleri i samfunnet – men så kaster de seg selv som lemen inn i det samme tomrommet, ute av stand til å etterleve sine egne prinsipper.

– Ekstremt viktige spørsmål blir utnyttet politisk slik at det hele blir et meningsløst spill, og muligheten for handling blir raskt kidnappet av kyniske aktører.

Fox mener vi må slutte å bruke jakten på rettferdighet til splittelse:

– Ikke sosial rettferdighet, ikke klimarettferdighet, ikke svart rettferdighet. Bare rettferdighet.