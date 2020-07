Del saken





Keira Bell var en ung jente som led av kjønnsdysfori, et uttalt ubehag ved at kjønn tildelt ved fødsel og egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke stemmer overens.

Nå tar hun det nasjonale britiske helsevesenet (NHS) til retten for behandlingen hun fikk. Bell mener hun ble styrt i retning av kjønnskorrigerende hormonbehandling.

Keira Bell ble født som jente. Hun var 15 år gammel når hun første gang gikk til Tavistock Centre i London, som er britenes nasjonale behandlingssenter for kjønnsdysfori. Den gangen identifiserte hun seg som en gutt. Hun forteller at etter kun tre sesjoner ble hun satt på hormonbehandling, såkalte pubertetsblokkere.

Åtte år senere, etter å ha gjennomgått kjønnsoperasjon, angret Bell. Hun er nå i ferd med å opereres tilbake til kvinne, skriver Sky News.

Tavistock Centre har blitt utsatt for mye kritikk de seneste årene. I februar 2019 sluttet Marcus Evans, en ledende figur for Tavistock Foundation, etter en intern rapport som anklaget Tavistock for «fast tracking» av unge mennesker inn mot kjønnskorrigerende behandling.

Dette til tross for at et stort flertall (80-90 prosent) av ungdom som lider av kjønnsdysfori slår seg til ro med sitt biologiske kjønn etter puberteten.

Kritisert institusjon

Desember samme år skrev The Telegraph at Tavistock hadde mottatt 35 oppsigelser av psykologer som advarte mot å overdiagnostisere barn med kjønnsdysfori.

I Norge har psykologispesialisten Marit Johanne Bruset advart om at vi kan stå overfor en av tidenes verste medisinske skandaler.

Økt fokus, eksplosiv vekst

Det økende fokuset på kjønnsidentitet har ført til at antall jenter som melder seg til det norske helsevesenet med plager eller problemer knyttet til kjønnsdysfori 14-doblet seg fra 2012 til 2018.

75-80 prosent av disse lider også av annen psykiatrisk problematikk. Lignende tall finner man også fra undersøkelser i andre land.

Keira Bell mener legene og psykologene ved Tavistock la alt for liten vekt på biologisk kjønn, som hun mener burde prioriteres like mye som kjønnsidentitet.

– Jeg skulle blitt fortalt at jeg burde vente, og ikke fått bekreftelse for min påståtte kjønnsidentitet. Jeg burde fått intensiv terapi, som kunne sørge for at man var sikre på at jeg var på riktig spor, sier Bell.

Hun sier også at hun føler sinne for situasjonen hun har havnet i, men vil føre saken for å hjelpe andre unge og barn som havner i samme situasjon.

Sterilisering

Bell har allerede saksøkt Tavistock for å la barn gi såkalt informert samtykke til kjønnskorrigerende behandling.

Det er også et tankekors at det er 25 års aldersgrense for å sterilisere seg i Norge. Kjønnskorrigerende behandling er i praksis sterilisering, hvis man starter med dette tidlig i puberteten.

Rettssaken Bell fører mot Tavistock og NHS kan få store konsekvenser for hvordan barn med kjønnsdysfori behandles i fremtiden.