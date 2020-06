Del saken





Tungvektsmester i boksing, Anthony Joshua, leste opp en tale under et Black Lives Matter-arrangement i England. I talen oppfordres det til å stå imot rasisme og å selv være vaksinen på et fredelig vis.

Det hele ble imidlertid noe kontroversielt når han sa: Ikke bruk penger på firmaene deres (med hentydning til de som er rasister) men bruk heller pengene og invester i mennesker fra din egen etnisitet (altså svarte).

Joshua presiserte i etterkant at han hadde lest opp noen andres tale og at dette ikke var hans egne ord.

Den finansielle biten for en storkamp i boksing mellom Joshua og WBC mesteren Tyson Fury skal nå være ferdig behandlet og kampen er stipulert til å ta plass neste år. Fury, som er sigøyner, uttalte at hvis han hadde sagt noe tilsvarende som det Joshua sa, så hadde han blitt korsfestet.

Du kan se hele opptrinnet under her.