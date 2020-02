Del saken





Storbritannias 55-årige statsminister Boris Johnson skal gifte med sin nåværende kjæreste, 31-årige Carrie Symonds, som er gravid med parets første barn.

Det er en talsmann for statsministeren som ifølge Sky News forteller at de to nå er forlovet, og at de venter barn til sommeren.

Johnson har fra før fire voksne barn med sin tidligere kone, 55 år gamle Marina Wheeler. De var gift i 25 år, men ble nylig separert.

Johnson og Symonds har bodd sammen i statsministerboligen 10 Downing Street i London siden juli, da Johnson ble statsminister. Det var første gang et ugift par hadde flyttet inn i den tradisjonsrike boligen.