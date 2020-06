Del saken





Forretningskvinnen, den tidligere rosabloggeren Sophie Elise Isachsen vekker oppsikt med erotiske bilder foran slottet.

Den kjente bloggeren og influenseren lot seg fotografere i en erotisk stil foran slottet, og skrev: «Bare meg som venter på at Sverre Magnus skal gå forbi».

Innlegget med de to bildene skaper reaksjoner, siden Sverre Magnus kun er 14 år gammel.



Sophie Elise ønsker ifølge TV2 ikke å uttale seg om saken, men hennes far og manager henviser til hennes egen story på Instagram. Der skriver hun at teksten var 100 prosent spøk, og hun er oppgitt over at folk ikke skjønner det.

Les også: Sophie Elise innfører klimagebyr

Kritisk

Stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap) er svært kritisk til Isachsen, og skriver Facebook:

– Se for deg en skikkelig kjekkas på 25 år. Kjendis. Solbrun. Kanskje han står i bar overkropp der han poserer foran slottet, veltrent, og med vaskebrettet sitt på utstilling?

– Se videre for deg at han legger ut på instagram om vår 14 år gamle prinsesse: «Bare meg som venter på at Ingrid Alexandra skal gå forbi».

– Hadde det vært helt stille om dette i media? Jeg synes det er helt uakseptabelt at Sophie Elise har lagt ut den posten hun har gjort. Og jeg undrer meg over at pressen ikke reagerer, men at det i dag – fem dager etter – er en toppsak om at Sophie Elise skal få norske jenter til å begynne å lese.

Parodi

Komiker Mads Hansen laget en parodi på innslaget på sin egen Instagram-konto.

Se dette innlegget på Instagram Bare meg som venter på at Sonja skal gå forbi Et innlegg delt av Mads Hansen (@mads_hansen11) Juni 23, 2020 kl. 9:12 PDT