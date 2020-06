Del saken





Fra og med 15. juni kan man trolig trene innendørs på treningssentrene igjen. Men hvilke forholdsregler vil sentrene ta?

KK har vært i kontakt med blant andre SATS og Evo Fitness.

– Medlemmer kan forvente, og kommer til å merke, et betydelig fokus på smittevern. Dette tar vi på største alvor og har siden april jobbet med å utarbeide en bransjestandard for smittevern som etter lang dialog er godkjent av Folkehelseinstituttet, forklarer Wenche Evertsen, landssjef i SATS Norge, til KK.

SATS implementerer følgende tiltak:

– Hyppig renhold, spesielt flater med mye kontakt

– Redusere antall på gruppetimer for å opprettholde trygg avstand

Medlemmer bidrar på følgende måte:

– God håndhygiene

– Vaske utstyr etter bruk

– Holde avstand etter anvisning

– Begrense mobilbruk (potensiell smittekilde)

– Bli hjemme om du ikke føler deg frisk eller har symptomer på covid-19. Dette gjelder selvfølgelig også ansatte

– Stenge tjenester midlertidig hvor trygg avstand ikke kan opprettholdes, slik som badstuer og barnepass

– Oppfordrer til å komme ferdig skiftet og dusje hjemme i sommermånedene

Evo Fitness

Hos Evo er alle sentrene blitt desinfisert under coronakrisen.

– Vi har samarbeidet godt på tvers av treningsbransjen, og vi i EVO har vært med å utarbeide bransjestandarden sammen med andre blant annet Sats, Virke og andre aktører. Vi har også tatt lærdom av Finland hvor alle våre sentre har vært åpen i denne perioden. I Norge har alle EVO-sentrene, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord, blitt vasket ned, og desinfisert i perioden vi har vært stengt, forklarer driftsdirektør Kjetil Fanebust i Evo.

– Hvordan skal dere forhindre smittespredning på senter? Konkrete tiltak?

– De viktigste tiltakene på senter er å holde avstand, og sørge for at alle vasker hender jevnlig. 1 meter avstand mellom apparater, og annethvert kondisjonsapparat vil ikke være mulig å bruke ved oppstart, for å sørge for tilstrekkelig avstand. Vi kommer også til å ha økt fokus på renhold, med ekstra renhold av berøringsflater tre ganger per dag, sier Fanebust.