Bjørn Tomren vant finalen mot Alexandra Rotan i «Stjernekamp» lørdag kveld.

Tomren og Rotan fremførte en låt fra eget repertoar og en egenvalgt finalelåt i lørdagens finale, skriver NTB.

I runde to sto finalistene på egne bein. Tomren sang en nedstrippet versjon av Whitney Houston-klassikeren «I Wanna Dance With Somebody», til en ny femmer på terningen og Rotan kontret med en mektig versjon av John Farhams grandiose låt «You’re the Voice». Det sikret kveldens første femmer for Eidsvollsjenta – og allsang fra publikum, skriver VG.

– Dette er helt absurd. Tusen takk til alle som har stemt på meg og har støttet meg. Jeg er målløs. Dette hadde jeg ikke trodd, sa Tomren til NRK etter seieren.

Den tapende finalisten Alexandra Rotan

– For en mann, for en stemme, sa hun om vinneren og var fornøyd med å ha kommet seg helt til finalen.