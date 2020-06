Del saken





I en video publisert på Instagram søndag varslet Bjarne Brøndbo et oppgjør med de strenge corona-tiltakene.

Brøndbo er sanger og frontfigur i DDE, bandet som har turnert Norge rundt i en årrekke. Han er også kjent som stadig tårevåt dommer i «Norske Talenter» på TV 2.

I videoen sier Brøndbo blant annet:

«På grunn av at myndighetene har bestemt at vi ikke kan spille konserter i sommer, så skal DDE arrangere demonstrasjoner, en form for musikkdemonstrasjoner, så det kan hende at vi demonstrerer litt rundt i Norge i løpet av sommeren.»

Så kanskje de kunne spilt noen av sine slagere med ny tekst, som for eksempel:

Nå er vi lei, rai rai!

En spøk med undertone

Utspillet kom en ukes tid etter demonstrasjonene mot rasisme som samlet tusenvis av folk i flere norske byer. Brøndbo sier til VG at det hele var en fleip.

– Det var en viktig sak, det er ikke noe med det, sier han om Floyd-demonstrasjonene.

– Men det forundrer oss litt at det kan gjennomføres uten en konsekvens. Så da spøker jeg litt med det, at vi skal ha musikkdemonstrasjoner. Men det blir ikke noe av, vettu.

Brøndbo karakteriserte corona-tiltakene som «faan i helvete bare tull» i et annet innlegg på Instagram, hvor han også skriver at han frykter å miste en helt årsinntekt:

«Dette er meget urettferdig. Har brukt et helt liv på å bli god på det jeg lever av. Nå har myndighetene bestemt at det har ingen verdi. Håper at noen snart står opp og snakker for artistene. Arrangørene får penger, kulturhusene får penger, men vi som lager innholdet får ingen verdens ting.»