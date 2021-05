Del saken





Moren gikk bort, og datteren Elisabeth betalte strømregningen, men plutselig var postkassen stappfull inkassovarsler.

– Jeg ble ganske overrasket, sier hun til NRK.

Det var inkassovarsler fra strømselskapet Nordvest Nett AS. Elisabeth synes det var litt mange påminnelser, i alle fall i den tid regningen var betalt. Men neste dag var postkassen igjen full, Elisabeth funderer på om postbudet ikke fikk plass og måtte spare resten til neste dag.

– Det har aldri skjedd før, sier leder for kundeavdelingen i Nordvest Nett AS, Kristin Bergheim, de oppdaget feilen, men da var allerede over 1200 inkassovarsler sendt til Elisabeth.

– Det var en systemfeil rett og slett, men nå har systemleverandør rettet feilen.

Feilen skal ha oppstått under en fletting. Slik at andre kundenumre og beløp ble lagt under Elisabeths navn og adresse. Strømselskapet besøkte Elisabeth og tok med seg alle inkassovarslene, de lovet å destruere dem.

Bergheim sier at de har endret rutinene og at dette skal ikke skje igjen.