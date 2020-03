Del saken





37 gjester som deltok i et bryllup i Australia har testet positivt for coronaviruset.

Scott Maggs og Emma Metcalf nøt bryllupsreisen på Maldivene i forrige uke, da de fikk en sjokkerende SMS om at to av deres bryllupsgjester hadde testet positivt for coronaviruset.

Dette skulle vise seg bare å være begynnelsen.

Per fredag forrige uke hadde hele 37 gjester fra det australske parets bryllupp blitt registrert med corona-smitte.

– Så ikke dette komme

Scott Maggs og Emma Metcalf fortalte The Sydney Morning Herald at nyheten har slått ned som en bombe, og at «verden er snudd opp ned».

Paret ble testet etter at de kom tilbake til Sydney, og oppdaget at ingen av dem hadde blitt smittet av COVID-19.

– Det er sinnssykt. Vi så ikke dette komme, sier 37 år gamle Maggs til Herald og hun legger til:

– Vi kysset og klemte folk hele natten. Vi kan ikke forklare det, enn si tro det, at ikke vi to er smittet.

Australia har hatt rundt 800 bekreftede tilfeller av coronaviruset per 21. mars, ifølge University of Medicine Coronavirus Resource Center.

Syv personer har dødd av viruset i landet, og 26 personer har kommet seg etter å ha vært smittet per 21. mars.

Tallene raskt endres fra dag til dag.